6日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は30枚だった。コールの合計出来高は11枚。コールの出来高トップは5万7000円の6枚（1990円）だった。プットのの合計出来高は19枚。プットの出来高トップは1万円の10枚（3円高11円）だった。 コールプット 出来高前日比 価