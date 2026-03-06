日経平均株価 始値54674.60 高値55686.56 安値54513.43 大引け55620.84(前日比 +342.78 、 +0.62％ ) 売買高23億5186万株 (東証プライム概算) 売買代金7兆3603億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は342円高と続伸、売り一巡後はプラス圏に浮上 ２．原油指標であるWTI価格は一時1バレル＝82ドル