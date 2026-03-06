ドジャースのポジション争いが意外な展開を見せている。オフに右足首の手術を受けたトミー・エドマン内野手の出遅れにより、“空席”となっている二塁手。当初はWBC韓国代表キム・へソン内野手や若手有望株のアレックス・フリーランド内野手らの名前が代役候補として挙がっていたが、ここに来てサンティアゴ・エスピナル内野手の評価が急上昇。米複数メディアは、ポジションをつかむ可能性があると伝えている。