日本テレビ系では、明日3月7日（土）からワールドベースボールクラシック決勝戦当日の3月18日（水）まで、生放送で全7枠「ワールドベースボールクラシック詳報」を放送。生放送MCには、二宮和也、サンドウィッチマン、かまいたち、アンタッチャブル、川島明（麒麟）らが集結。東京ドームやアメリカ・マイアミでの熱戦の渡辺謙、二宮の試合リポートや、侍ジャパンのインサイド映像も公開！■終わったばかりの試合をどこよりも深く、