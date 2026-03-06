この記事をまとめると ■日本でルノーのグランカングーなどが独自の立ち位置で人気を築いている ■対抗モデルとしてフォルクスワーゲンの現行マルチバンを提案 ■乗用車らしく装備も充実しPHEVも用意されるなど魅力的な存在となっている 既存ミニバンの強力なオルタナティブ 日本市場において、ルノー・グランカングーやシトロエン・ベルランゴなどが独特の存在感を放っている。商用車ベースでありながら、ロングボディによって3