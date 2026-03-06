第2日、通算9アンダーで首位の岡田晃平＝ロイヤル・オークランドアンドグレンジ（共同）ISPSハンダ・日本オーストラレーシア選手権第2日（6日・ニュージーランド・ロイヤル・オークランドアンドグレンジGC＝7221ヤード、パー72）7位から出た岡田晃平が1イーグル、5バーディー、2ボギーの67で回り、通算9アンダーの135でジェイ・マッケンジー（オーストラリア）とともに首位に並んだ。69で回った鍋谷太一ら3人が1打差の3位、通