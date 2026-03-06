JRAは6日に開いた経営委員会で2025事業年度決算を原案通りに議決し、同日付で農水相宛てに承認申請を行った。馬券売り上げを含む事業収益は3兆5384億934万1488円（うち勝馬投票券収入は3兆5184億5114万3094円）で6年連続で3兆円超えとなった。また、当期純利益は641億2140万8692円で前年比99・3％だった。