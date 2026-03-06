「デイリースポーツ賞・Ｆ１」（６日、西武園）松浦悠士（３５）＝広島・９８期・Ｓ１＝が出切れなかった太田竜馬（徳島）からスイッチ。最終バック３番手からまくり切って３連勝。今年３回目の優勝を飾った。２着は青柳靖起（佐賀）追走から切り替え伸びた小川勇介（福岡）、３着には山田久徳（京都）が入った。シリーズリーダー松浦が人気に応える走りで今年３回目の優勝を完全で飾った。レースは準決に続いて太田マークの