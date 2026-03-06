世界一の称号をかけた戦い「ワールドベースボールクラシック」（Netflixにて全47試合を独占ライブ配信）が開幕。日本テレビ系では、連覇を狙う侍ジャパンの試合後に『ワールドベースボールクラシック詳報』（全7枠）を、3月7日から決勝戦当日18日まで生放送。MCは二宮和也、サンドウィッチマンら。東京ドーム・マイアミでの熱戦を渡辺謙×二宮の試合レポートも届ける。【写真】MC陣に二宮和也ら解説陣には原辰徳氏をはじめ、か