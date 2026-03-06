唐田えりかが主演を務め、せいや（霜降り明星）、伊藤健太郎が共演するドラマ『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系、FOD）に、浅田美代子の出演が決定。さらに、FOD配信に先駆け、『101回目のプロポーズ』第1話〜第3話が地上波で限定放送されるほか、TVerでは全話配信されることも明らかになった。【写真】ドラマ『102回目のプロポーズ』に再登場する石毛桃子（浅田美代子）『101回目のプロポーズ』の続編ドラマとなる本作は