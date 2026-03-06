◆女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディス第２日（６日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、左手首の負傷から約７か月ぶりに復帰した小祝さくら（ニトリ）は１イーグル、５バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算３アンダーで１３位に浮上した。１３番パー３（１４７ヤード）でホールインワンを達成した。７アイアンで放ったティーショットはピン手前３メートルに落ち