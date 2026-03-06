愛知県刈谷市で、自宅に火を放ったとして逮捕された男性について、名古屋地検岡崎支部は不起訴処分としました。 6日付で不起訴処分となったのは、住所不定・派遣社員の60歳の男性です。 警察によりますと、男性は去年12月、刈谷市広小路の自宅に人がいない状態で火を放ち全焼させた、非現住建造物等放火の疑いで逮捕されました。 警察の調べに対し、男性は「全く身に覚えがないことです」と容疑を否認していました。