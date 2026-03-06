◆女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディス第２日（６日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、１７位で出た昨季年間女王・佐久間朱莉（大東建託）は１０バーディー、ボギーなしで自己ベスト、大会コース記録の６２をマークし、通算１１アンダーで単独首位に浮上した。単独首位で出た永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）が６８で回り、１０アンダーの２位に後退。６９の川崎春花