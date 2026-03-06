メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋入管に収容されていたスリランカ国籍のウィシュマ・サンダマリさんが死亡して6日で5年。遺族らが街頭に立ち、声を上げました。 2021年3月6日、名古屋出入国在留管理局に収容されていたウィシュマ・サンダマリさん（当時33歳）が死亡しました。 ウィシュマさんが収容中の監視カメラの映像の全面開示を求めて遺族が国を訴えた裁判は今も続いていて、6日は遺族や支援者らが名古屋入管前