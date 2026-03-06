メ～テレ（名古屋テレビ） 27年前、名古屋市西区で起きた主婦殺害事件で、5日起訴された女が事件当時の手のけがについて「被害者に噛まれた」と供述していたことがわかりました。 安福久美子被告（69）は1999年、西区のアパートで、高羽奈美子さん（当時32歳）の首などを刃物で刺し殺害した罪に問われています。 現場の洗面台に残された血痕からは安福被告のDNA型が確認されていて、安福被告が現場で手にけが