猫も音楽を聴く？ 音楽は、私たちの生活の一部になっています。意図的にではなくても、テレビから流れてきたり、街にも音楽があふれています。1日の中で、音楽を聴くシーンは多いのではないでしょうか。 そんな人間と一緒に暮らしている猫も、音楽を聴いています。ただ聴き流しているようで、猫にもお気に入りの音楽があるようです。 飼い主さんが聴いている曲に反応したり、近づいてくることもあるのではないでし