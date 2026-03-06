プロ野球ファーム・中地区のハヤテベンチャーズ静岡の赤堀元之監督（５５）らが６日、静岡市役所を表敬訪問した。リーグ開幕のＤｅＮＡ戦（１４日１３時半開始・ちゅ〜るスタジアム清水）に向けて難波喬司市長にあいさつした。冒頭、池田省吾社長は「年末年始は色々、お騒がせしてすいません。無事解決しまして、ハヤテベンチャーズ静岡で２６年シーズンはやっていきます」と、命名権を巡る騒動を謝罪した。また、ファームは今