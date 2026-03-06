メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市中区でブランド品買取店店長の男性を殺害し、貴金属などを奪った罪に問われていた女に対し、無期懲役の判決です。 起訴状などによりますと内田明日香被告（32）は2023年、名古屋市中区のマンションで阿部光一さん（当時42歳）を殺害して遺棄し、阿部さんが店長をしていたブランド品買取店などから時価総額、約7400万円相当の貴金属などを奪った罪に問われています。 内田被告は死