◆オープン戦オリックス―巨人（６日・京セラドーム）巨人は６日、オープン戦・オリックス戦のスタメンを発表した。１日のサムスン戦（那覇）に続いて浦田俊輔内野手と松本剛外野手が１、２番コンビを形成。春季キャンプから好調を維持する坂本勇人内野手が「６番・三塁」、丸佳浩外野手は「８番・右翼」に入った。開幕投手最有力の山崎伊織投手が先発する。以下、両軍のスタメン。【巨人】１（二）浦田２（中）松本３（遊）