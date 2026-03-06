資料マスク 岡山県は6日、岡山市と倉敷市を除く、県内の小学校1校（玉野市）で5人がインフルエンザとみられる症状で欠席し、学年閉鎖の措置をとったと発表しました。 岡山県は2025年11月28日、県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用や手洗いの徹底を呼び掛けています。