「スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス」（1999年）のクワイ＝ガン・ジンや「96時間」シリーズのブライアン・ミルズ役などで知られる俳優リーアム・ニーソン（73）の息子で起業家のダニエル・ニーソン氏（29）が、先天性心疾患の手術を受けていたことが明らかになった。ダニエル氏は、本来3枚ある大動脈弁が2枚しかない希少な先天性疾患である二尖大動脈弁（BAV）を持っ