坂出海上保安署 坂出海上保安署は6日、30代の男性職員を減給1か月、20分の1の懲戒処分にしたと発表しました。 男性職員は、2025年6月末、部下職員1人に対し暴言、名誉棄損、侮辱に該当するパワーハラスメント行為を行ったということです。坂出海上保安署長は「職場内のハラスメント行為により職員が処分されたことは誠に遺憾。指導教育を徹底し、再発防止に努める」としています。