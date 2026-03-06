提供：岡山理科大学専門学校 動物の看護やトリミング、飼育管理などを学べる岡山理科大学専門学校が、校内に実習動物を展示する「いきもの発見ラボ」をオープンします。 子どもたちに命の尊さを学んでもらうとともに、学校を身近に感じてもらおうと企画したものです。 学校では、約30種類50個体の実習動物と約90種7500個体の水生生物を飼育しています。ウミガメやチンアナゴ、フクロウ、フェレットなど多様な生き