元テレビ東京で、現在中国の大学院に留学中の池谷実悠アナウンサーが7日までに、自身のインスタグラムを更新。本場のワンホン（中国で絶大な影響力を持つインフルエンサーの総称）メイクを体験し、「一度妖怪に変わってから人間に戻る」姿を動画でアップした。 【写真】だ、誰だ!?顔全体白塗りで「一旦化け物」になった池谷実悠 池谷アナは「最近の流行りで、開封で友達がプレゼントしてくれた」と中国の宮廷風