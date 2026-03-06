ハローアリーナ2026のフェス飯 音楽ファンもうなる！ハローアリーナ2026のフェス飯 3月7日・8日にあなぶきアリーナ香川（高松市）で開催される中四国最大級の屋内フェス「ハローアリーナ2026」。音楽だけでなく、南側に隣接するサンポート高松の多目的広場で楽しめる地元グルメも注目！チケットを持たない人でも楽しめる飲食ブースには、香川が誇る名店が集結します