高級バッグの偽ブランド品など、輸入差し止めの件数は、3年連続で増加しています。門司税関で6日、偽ブランド品など、輸入を差し止めた物品が公開されました。 門司税関が公開したのは、輸入を差し止めたおよそ1000点です。いずれも偽物の高級ブランドのバッグ、キャラクターのぬいぐるみ、シールなどが並んでいます。門司税関によりますと、去年1年間に輸入を差し止めた件数は1829件で、去年と比べて12パー