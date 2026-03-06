自家製ソーセージのHOTDOG ハローアリーナでしか味わえない！限定グルメが集結 3月7日、8日にあなぶきアリーナ香川で開催される「ハローアリーナ」。隣接するサンポート高松の多目的広場には、音楽ライブとともに楽しめる「フェス飯」として、地元の絶品グルメが大集結します。今回は特に注目の2店舗を紹介します。 粗挽きソーセージが織りなす肉汁の魔法