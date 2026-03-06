6日午後、JR博多駅近くにある15階建てのホテルで火災がありました。多くの宿泊客などが、建物の外に避難しました。 ■東まどか記者「ホテルの前では今、宿泊客などに避難するよう呼びかけています。かなり焦げ臭く、煙のようなものが立ちこめています。」消防によりますと、6日午後4時前、福岡市博多区博多駅前の宿泊施設で「中2階のちゅう房から火が出た。煙が充満している」と関係者から119番通報がありました。現場は、JR博