公務員や税理士などを目指して専門的に学ぶ山形市の専門学校の卒業式が6日行われ、188人が新たな門出を迎えました。学校法人大原学園が運営する「大原ビジネス公務員専門学校山形校」と「山形スポーツ医療福祉専門学校」の2校合同で行う卒業式には、合わせて188人の卒業生が出席しました。卒業生たちは2年制か1年制の課程で公務員や税理士などを目指し学んできました。式では、卒業生から保護者への感謝の言葉を伝える一幕も