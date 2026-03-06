「Huang Weng 黄鶲(キビタキ)」 01Diverseは、SIVGAのUSB-C接続のポータブルDACで、Realtek製チップ「ALC5686」を搭載した「Huang Weng 黄鶲(キビタキ)」と、「CB1200AU」を採用したマイク付き「WuZiQue 五子雀(ゴジュウカラ)」を3月6日に発売した。いずれも価格はオープンで、市場想定価格は、キビタキの3.5mmモデルが4,980円前後、4.4mmモデルが5,490円前後、ゴジュウカラが2,980円前後。 Huang Weng 黄鶲(キ