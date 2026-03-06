清水港に建設を予定しているものの開業時期の見通しが立っていない「海洋文化施設」について、静岡市の難波市長は今月中に結論を出すとした上で、「契約がおかしい」と、苦言を呈しました。田辺前市長の”肝いり事業”としてスタートした海洋文化施設。当初は2026年4月の開業を予定していたものの、建設費の高騰により事業者が「計画の見直し」を行っていて、開業時期が見通せていません。事業者側は3月中に事業・運営計画の