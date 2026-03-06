東根市の国道48号で4日、道路脇の電柱に軽乗用車が衝突し、運転していた男性が死亡した事故で、男性の死因が病死だったことが6日、新たに分かりました。この事故は4日午後0時15分ごろ、東根市猪野沢の国道48号で、宮城方面に向かっていた軽乗用車が道路脇の電柱に衝突し、車を運転していた東根市の50代の男性が死亡したものです。その後、警察が司法解剖を行った結果、男性の死因が「病死」だったことが新たに分かりました。事故当