物価高が続き、家計への負担が増す中、「インフレは前向きな変化だ」と東京大学名誉教授の渡辺努氏は主張する。文藝春秋PLUSの番組で、渡辺氏は30年に及ぶデフレが日本経済にもたらした停滞と、インフレがもたらす可能性について語った。【動画を見る】「賃金の低い企業にいつまでもぶら下がっても…」物価研究の第一人者が語る、今後10年「インフレの時代」で生じる日本の“急激な変化”賃金上昇が追いつかない現状への不満は