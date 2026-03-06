６日、全人代が開いた経済テーマの記者会見で、質問に答える鄭柵潔・国家発展改革委員会主任。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京3月6日】中国国家発展改革委員会の鄭柵潔（てい・さんけつ）主任は6日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の経済テーマ記者会見で、2026年の国内総生産（GDP）の増加額が6兆元（1元＝約23円）を超えるとの見通しを示した。雇用の安定や民生の改善、リスク防止を大きく支えると