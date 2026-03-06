古川琴音は、映画『花緑青が明ける日に』（全国公開中）で、初めてアニメの主人公を演じる。古川に声をかけたのは、メガホンをとる四宮義俊監督本人だった。【画像】映画『花緑青が明ける日に』の特別カットを見る「普段のお芝居でも『声でだれが演じているかわかるよね』と言われることが多かったので、声のお仕事に挑戦してみたいとは思っていたのですが……。四宮監督は『偶然と想像』（21年）を観て、キャスティングしてくだ