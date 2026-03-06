〈「お母さんは火事で…」44人が死亡「歌舞伎町ビル火災」後の“壮絶な25年”「あんな場所にいたほうが悪い」と誹謗中傷も…〉から続く2001年、新宿歌舞伎町の雑居ビルで火災が発生。44人が亡くなった。警視庁は放火の疑いがあるとみて捜査したが、今も犯人は特定されてない。未曾有の大火災から25年となる中、NHK総合テレビで夜10時から放送中の「未解決事件」File.13では「新宿歌舞伎町ビル火災」に迫った（2月28日放送）。【