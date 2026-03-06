俳優の奥平大兼が、NHKの金田一耕助シリーズ第5弾となるドラマ『悪魔の手毬唄』に出演することが6日、発表された。主人公・金田一耕助を吉岡秀隆が演じる同作で、奥平は岡山・鬼首村の温泉宿「亀の湯」の長男・青池歌名雄を演じる。村で起きる連続殺人事件に関わる重要人物として物語に登場する。【写真】共演する吉田美月喜同作は、横溝正史の同名小説を原作とした本格ミステリー。岡山を訪れた金田一耕助が、鬼首村の温泉宿