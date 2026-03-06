俳優の吉田美月喜が、NHK金田一シリーズ第5弾となるドラマ『悪魔の手毬唄』に出演することが6日、発表された。主人公・金田一耕助を吉岡秀隆が演じる同作で、吉田は物語の舞台となる鬼首村出身の人気歌手・別所千恵子役を務める。【写真】共演する奥平大兼同作は、横溝正史の同名小説を原作とするミステリードラマ。岡山を訪れた金田一耕助が、鬼首村で起きる連続殺人事件の謎に迫る物語で、村に古くから伝わる手毬唄の歌詞に