ABEMAは、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズにおいて、ファミリーマートが展開する「ファミマプリント」にて、5日よりオリジナルアイテムの販売を開始した。【写真】美男美女ぞろい！『卒業編2026』参加メンバー『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中