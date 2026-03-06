【ワシントン＝淵上隆悠】米下院は５日、トランプ大統領が議会承認を得ずにイラン攻撃を継続することを制限する決議案を、反対２１９、賛成２１２の反対多数で否決した。与党・共和党の２人が賛成に回った一方、野党・民主党の４人が反対票を投じた。政治専門紙ザ・ヒルによると、反対票を投じた民主党議員の一人はイスラエル寄りの姿勢で知られるという。同様の決議案は４日に上院でも採決動議が否決された。