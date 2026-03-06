今春卒業予定で就職を希望する高校生の内定率は2025年12月末時点で90.7％だったことが6日、文部科学省の調査で分かった。24年同時点より0.6ポイント減。調査は全国の国公私立高を対象に実施。卒業予定者93万2925人のうち就職希望は12万7372人で、内定者は11万5582人だった。男女別の内定率は男子91.6％、女子89.3％。学科別は工業96.9％、商業と看護93.8％、水産93.0％の順となった。都道府県別で最も高いのは富山96.4％で、