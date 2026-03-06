県立高校全日制の一般入学試験2日目のきょう、英語の試験で2校で放送トラブルがあり、聞き取りテストが中止されました。県教育委員会によりますと、きょう行われた英語の聞き取りテストで、富山中部高校と八尾高校で放送のトラブルがありました。富山中部高校では途中で放送が停止、八尾高校では音飛びが複数回発生したため、ともにマニュアルに従って聞き取りテストを中止しました。受験生に目立った混乱は見られなかったというこ