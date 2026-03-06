「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・第２日」（６日、琉球ＧＣ＝パー７２）新女王が進化を見せつけた。佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝が怒濤（どとう）のラッシュをかけ、１０バーディー、ノーボギー、コースレコードに並ぶ６２というビッグスコアをたたき出した。通算１１アンダーとし、単独首位に立った。インから出た佐久間は１０番をパー。そして１１番パー５はバンカーから残り２７ヤードの第３打を２メ