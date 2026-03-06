◇女子ゴルフツアーダイキン・オーキッド・レディース第2日（2026年3月6日沖縄県琉球GC＝6610ヤード、パー72）17位から出た佐久間朱莉（23＝大東建託）が10バーディー、ボギーなしの62をマークし、通算11アンダーで単独首位に浮上した。62はツアー自己最少で、03年大会第2日に具玉姫（韓国）がマークした大会コースレコードに並ぶ好スコアだ。「難しいセッティングで10アンダーを出せたことは本当に良くできたと思う