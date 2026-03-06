甘く見ないで！犬の遊び不足のリスク 遊びはただの『遊び』じゃない 衣食住は生きていくのに必須だけれど、遊びはあくまで『遊び』なのだから必ずしも生活に必要なものではない。毎日ごはんをあげて散歩に連れて行って、ちゃんとした寝床も準備していれば、犬のお世話は完璧だ。 そのように考えていませんか？もしそんな考えで犬との遊びをないがしろにしているのであれば、それは大きな間違いです。 私たち人間だって、遊ぶ