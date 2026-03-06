2025年の「百日せき」の患者数は、前年の31倍となる3985人に上ったことが県のまとめで分かりました。県が6日に発表した2025年の県感染症情報年報によりますと、2025年1月から12月までに医療機関から届けのあった感染症の患者4515人のうち約9割にあたる3985人が「百日せき」で、「百日せき」は前年の2024年と比べ31.3倍、2023年との比較では137.4倍に増加していたことが分かりました。「百日せき」は全国的にも感染の拡大がみられた