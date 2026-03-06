今年度、スポーツで優れた成績を収めた選手や団体を表彰する秋田県スポーツ協会の選考委員会が開かれ、受賞者が決まりました。人見スポーツ賞・個人はスキー・クロスカントリーでインターハイなど全国大会3冠を達成した鹿角高校2年の安保胡春選手、団体は国民スポーツ大会で初優勝した7人制ラグビー成年男子チームに決まりました。国民スポーツ大会での好成績を称え