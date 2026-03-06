「食・街・酒・旅」を愛するおとなのための情報誌、『おとなの週末』が自信を持っておすすめする旅の体験をご紹介します。今回は、富山・南砺の民藝宿『善徳寺杜人舎』です。心をととのえ、深呼吸できる日常を脱する旅へ550年の歴史を誇る寺の敷地内にあり、かつての研修道場が宿として蘇っている。館内は民藝の家具や器に囲まれ、まさに泊まれる民藝館。『善徳寺杜人舎』独特なアーチを描く、印象的な唐破風造の門が出迎えてくれ