大野雄二が完全プロデュースするLupintic All Starsが、ビルボードライブ東京公演を5月30日に開催する。 （関連：大野雄二、“音”に託したジャズへの思いーー『LET'S FALL IN JAZZ』公演レポート） 『ルパン三世』ミュージック生みの親である大野雄二率いる本家本元“ルパンバンド”であるLupintic All Stars。今年は“Lupintic”名義でのライブ活動、Yuji Ohno & Lupintic Five結