エティハド航空は、アブダビ発着の運航再開路線を追加した。限定されたスケジュール便として、アブダビとアーメダバード、アディスアベバ、アムステルダム、アテネ、アトランタ、バンコク、バルセロナ、北京、ベンガルール、ボストン、ブリュッセル、カイロ、カサブランカ、チェンマイ、シカゴ、コロンボ、コペンハーゲン、デリー、デンパサール、デブリン、デュッセルドルフ、フランクフルト、ジュネーブ、ハノイ、香港、ハイデラ